“Sport movies & TV 2019”: finale mondiale a Milano dal 25 al 30 ottobre

“SPORT MOVIES & TV 2019 – 37th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva è in programma a Milano dal 25 al 30 Ottobre 2019.

L’evento, che si avvale di Patrocini e Partner di livello mondiale e che offre, alle opere partecipanti, una visibilità internazionale attraverso i vari Festival, è organizzato dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs a cui aderiscono 116 Nazioni (presieduta dal Prof. Franco Ascani IOC Member of Commission for “Culture and Olympic Heritage”) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini. Sei giorni di Tv, Cinema e Cultura sportiva, una considerevole “vetrina mondiale” per Network mondiali (tra cui i rappresentanti dei 1.725 canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. in una delle 7 Sezioni competitive: 1) Spirito Olimpico, 2) Documentari, 4) Sport & Persone con disabilità, 4) Sport & Società, 5) Movies, 6) Movies & Tv Football, 7) Tv e weblog. Il seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città di Milano (Piazza Mercanti, 2 – Piazza Duomo) sarà il “Core business” del Festival, caratterizzato da un’ampia partecipazione internazionale (giornalisti, operatori ed esperti del settore, campioni sportivi) all’insegna dello slogan “FICTS Is Culture through sport” e articolato in Proiezioni (100 opere selezionate tra cui Anteprime mondiali ed europee, immagini Olimpiche esclusive, etc.), Meeting, Workshop, Mostre, Conferenze Stampa, Eventi collegati, Premiazioni di ospiti nazionali ed internazionali.

Il Regolamento ufficiale è disponibile su: http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2019.pdf.

La “Scheda d’iscrizione”: http://www.fictsfederation.it/festivalform.doc

La Giuria Internazionale, composta da 7 esponenti del cinema, della televisione, dei media, dello sport e della cultura dei Paesi che non partecipano al Festival, assegnerà, per ognuna delle 7 Sezioni, la “Guirlande d’Honneur”, l’“Oscar del Cinema e della Tv sportiva”, la “Guirlande d’Honneur”, “Mention d’Honneur” e i “Premi Speciali” (tra cui un Premio in denaro di € 5.000 alla “Miglior opera tra tutte le Sezioni”). Tutte le opere ammesse al Festival, oltre ad essere proiettate, verranno presentate con una scheda illustrativa inserita nel Catalogo ufficiale del Festival.Sylvester Stallone, protagonista e regista, sarà insignito della “Excellence Guirlande d’Honneur” a “Sport Movies & Tv 2019”.In occasione dell’uscita nei cinema italiani di “Creed II” ottavo episodio della “saga” che appartiene al mito di Rocky Balboa, la FICTS ha aperto il sondaggio “Quali tra gli 8 film della saga “Rocky” preferisci?”: da “Rocky” (1976) di John G. Avildsen (vincitore di 3 premi “Oscar”) a “Creed II” (2018) di Steven Caple Jr.

Per votare basta un semplice click sul titolo del film preferito al link:

http://www.sportmoviestv.com/2019/01/23/sondaggio-ficts-quali-tra-questi-film-della-saga-rocky-preferisci.