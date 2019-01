Oggi torna, su Rai1, “Domenica In”

Oggi, a partire dalle ore 15.35 circa, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma andrà in onda la 20° puntata di ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier. Sarà una puntata più breve del solito per via della diretta di Rai1 da Panama, in occasione della visita di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. La puntata si aprirà con un omaggio a Vincenzo Salemme, che si racconterà a Mara Venier tra aneddoti e curiosità relative alla sua lunga carriera di attore e regista di cinema e teatro. L’étoile Eleonora Abbagnato sarà protagonista di una interessante intervista nella quale, oltre a parlare di sé e della sua famiglia, ripercorrerà le tappe più importanti della sua straordinaria carriera che l’hanno vista trionfare all’Opera di Parigi fino al suo ruolo di direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Spazio poi al ricordo e alla riflessione in occasione della Giornata della Memoria: Mara Venier intervisterà Edith Bruck, deportata nel 1944 ad Auschwitz con la sua famiglia e sopravvissuta con la sola sorella dopo un’odissea che l’ha portata a spostarsi attraverso ben 4 campi di concentramento.

In studio anche Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah.