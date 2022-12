I vip allargano la famiglia, ecco i bebè nati nel 2022

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno avuto il primo figlio, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota cinque

Nel 2022 sono stati tanti i vip che hanno allargato la famiglia con l’arrivo di un nuovo bebè. Le cicogne hanno avuto il loro bel da fare, tra chi ha accolto il primogenito e chi ha visto aumentare la squadra di marmocchi.

ll primo figlio – Alcune vip sono diventate mamme per la prima volta, come Francesca Ferragni, che ha avuto il suo primo bebè, Edoardo, da Riccardo Nicoletti. Anche Chiara Nasti ha avuto un maschietto, Thiago, primogenito nata dal compagno Mattia Zaccagni. Alessia Macari ha dato alla luce Neveah a gennaio, Giorgia Venturini ha accolto in famiglia Sole Tea in agosto, mentre in aprile Giulia Amodio e Stefano Sensi sono diventati genitori di Ludovica e Zoe Cristofoli e Theo Hernandez di Theo Jr.. Anche alla famiglia di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si è aggiunto un membro in più: a marzo è arrivata Giulietta a stravolgere le loro vite.

Famiglie numerose – Cresce a vista d’occhio la famiglia di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: con l’arrivo di Mia Annabelle il numero dei bimbi giunge a quota 4. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart hanno fatto il tris in aprile e Giusy Buscemi a luglio, quando è nato Elia Maria. Sofia è la secondogenita di Cristina Chiabotto e Marco Roscio, nata a giugno, mentre Matteo Darmian è diventato papà bis con Gregorio. Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno avuto Athena: per lei è la quarta figlia, per lui la seconda. Gigi D’Alessio conta cinque eredi con l’arrivo di Francesco: il piccolo è il primo avuto dalla compagna Denise Esposito. Clizia Incorvaia ha avuto il secondo bambino, Gabriele, da Paolo Ciavarro alle prese con la sua prima paternità. Anche Sabrina Ghio, con la nascita di Mia, è mamma bis: la primogenita era nata da una storia precedente.

Gli stranieri – Non sono solo i vip nostrani ad allargare la famiglia. Tra gli stranieri ci sono Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, che hanno contemporaneamente gioito per l’arrivo della quinta bebè di casa, Bella Esmeralda, e affrontato il lutto per la perdita del suo fratellino Angel. Kylie Jenner è diventata mamma di Wolf e Ashley Graham dei gemelli Malachi e Roman. Pippa Middleton ha avuto una femmina, Rose, la sua terzogenita. Maria Sharapova ha dato alla luce il primogenito Theodore e Nicky Hilton a luglio è diventata mamma del suo terzo maschietto.