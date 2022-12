Aurora Ramazzotti abbandona Twitter: “La mia salute mentale ne beneficerà”

Sconosciuto il motivo che ha spinto l’influencer a chiudere il suo account

Aurora Ramazzotti abbandona Twitter. Per quale motivo la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in dolce attesa di un bebè da Goffredo Cerza, abbia deciso di chiudere il suo account non è chiaro. L’influencer ha postato uno screen che mostra di aver disattivato il profilo e lei commenta così: “La mia salute mentale ne beneficerà, arrivederci Twitter”. E poi aggiunge nella storia successiva: “Facebook tu sei il prossimo”.

Bye bye Twitter

Colpa degli haters? Non si sa chi o cosa abbiano spinto Aurora Ramazzotti a disattivare il suo account Twitter, fatto sta che ora non è più raggiungibile nel microblogging di Elon Musk. Anzi l’influencer ha minacciato di lasciare anche Facebook. Avrà ricevuto commenti pesanti? Sarà stata infastidita dagli odiatori in questa fase delicata della sua gravidanza? Sarà più sensibile ed emotiva? Non è chiaro, ma avrà un mese di tempo per ripensarci (l’app consente di cambiare idea), altrimenti non resterà che seguirla su Instagram, dove invece è ancora attiva e scatenata.

Influencer scatenata

Aurora Ramazzotti non ha mai avuto problemi a replicare a tono agli haters, ma ha anche più volte detto di aver ricevuto spesso commenti spiacevoli. Ha appoggiato Jolanda Renga che ha denunciato di aver ricevuto ingiurie. Aurora ha raccontato di aver avuto il medesimo trattamento. “Jolanda è molto sensibile e intelligente. Ha due genitori che la amano tanto e che le hanno trasmesso i giusti valori. Questa miscela non la schermerà certo dallo schifo della gente ma la aiuterà a fortificare il carattere già caz..to che ha. Non so per quanto ancora noi donne dovremo fare a botte con questa ridicola storia della bellezza, ma da veterana dell’essere chiamata cessa in ogni dove posso dire che dopo un po’ perde davvero tanto di valore e, anzi, i fautori di tali commenti ti fanno quasi pena. Perché se ancora oggi non hai compreso che il concetto di bellezza è relativo, soggettivo e soprattutto superfluo, che conversazione dobbiamo avere esattamente?” ha scritto la Ramazzotti dando man forte alla Renga.

Pancione nel mirino

Solo qualche giorno fa Aurora Ramazzotti aveva postato delle Storie in cui mostrava gli allenamenti col pancione e subito si erano scatenati i commenti di chi le consigliava di interrompere la ginnastica. Gli “espertoni” del web le facevano pressioni per non abusare della sua condizione di donna incinta al settimo mese permettendosi di dirle cosa fare o non fare. “Auri è pronta per diventare mamma, ha sempre fatto tutto da sola, ha una grande testa: è una forza della natura” aveva detto di lei il padre Eros Ramazzotti in una recente intervista tv.