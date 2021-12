Papa Francesco e il suo Magistero itinerante. Quali le rotte per l’anno che si apre? Dopo il 35esimo viaggio apostolico che ha toccato la terra di Cipro, cuore del Mediterraneo e la Grecia, culla della civiltà occidentale, sono allo studio nuovi viaggi apostolici internazionali. Se ne parlerà nella puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, in onda domenica 26 dicembre alle 24:25 su Rai1, con il direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro e Stefania Falasca, giornalista vaticanista di Avvenire.



Pandemia e crisi economia hanno penalizzato il turismo. Così come i pellegrini hanno smesso di visitare i luoghi cari ai Cristiani come la Terra Santa. Da Betlemme, la storia di Ronnie, che cantò davanti al Papa durante il viaggio di Francesco nel 2014. Con la sua famiglia gestisce una bottega a Betlemme che dà lavoro a 30 famiglie di artigiani locali. Il suo appello perché si torni a visitare la Natività, luogo unico al mondo.



L’Accademia per il Papa. La Pontificia Università Lateranense e l’Università di Camerino hanno istituito corsi per accogliere le indicazioni di Papa Francesco e delle sue Encicliche. Cura del Creato e migranti i temi nuovi da insegnare.

Si è concluso l’anno dedicato da Papa Francesco alla figura di San Giuseppe. Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni famigliari, parlerà della sua personale esperienza di padre e del significato oggi della paternità.



“Tutti. Umanità in cammino”, è il titolo della mostra di arte contemporanea dell’artista Pietro Ruffo che a novembre ha inaugurato un nuovo spazio espositivo permanente della Biblioteca Apostolica Vaticana.