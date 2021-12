Natale a 5 stelle: 26 dicembre

Domenica 26 dicembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Natale a 5 stelle”, la commedia diretta da Marco Risi e scritto con Carlo Vanzina.

A pochi giorni dal Natale una delegazione politica italiana, guidata dal Primo Ministro, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche momento in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano.

LO SAPEVATE CHE:

È il primo film girato senza Carlo Vanzina, autore del soggetto, a cui la pellicola è dedicata, scomparso prima della sua realizzazione.

È il primo cinepanettone prodotto da Netflix.

Il film è stato girato tra il Lazio e Budapest.

Cast: Massimo Ghini, Martina Stella, Ricky Memphis, Paola Maccioni, Biagio Izzo