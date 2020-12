Arisa e i baci al nuovo fidanzato Andrea Di Carlo: l’amore è scoppiato davvero!

La cantante ha lasciato gli ormeggi. E dopo i gossip, arriva la conferma più romantica. A suggellare il nuovo inizio

Arisa e Andrea Di Carlo sono davvero fidanzati. La cantante ha messo la parola fine a nove anni d’amore con il suo ex manager Andrea Zambelli e finalmente esce allo scoperto con il suo nuovo manager (e autore tv): dopo giorni di gossip, ecco il primo bacio che non lascia più spazio a dubbi.

PURCHÉ SIA MANAGER… – Già, perché Arisa sembra avere un debole per i suoi manager. E dopo Lorenzo Zambelli, ecco che viene travolta dall’amore per Andrea Di Carlo. Giorni di gossip e ora il bacio a suggellare la nuova relazione. A far scoppiare i gossip ci aveva pensato Rudy Zerbi, stuzzicando la collega dietro alla cattedra di canto ad Amici: “Arisa è fidanzata!”. La cantante è rimasta sotto traccia per un po’… e ora eccola baciare il suo nuovo amore.

…E AUTORE TV – Arisa ha così lasciato gli ormeggi con Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo. Lui è il titolare della Adc Management, agenzia che segue per l’appunto Arisa. Oltre ad altri artisti. Di Carlo ha lavorato anche come autore per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Insomma, viva l’amore! E, per Arisa… viva i suoi manager!





