Ezio Bosso, il rapporto speciale con Alba Parietti: cosa c’è stato tra i due

Ezio Bosso, un fascino irresistibile: Alba Parietti, qualche mese fa, aveva fatto mormorare il gossip, dopo aver dichiarato di avere creato un rapporto speciale con il pianista. La conduttrice non ha mai specificato in quali termini sia unita a lui, ma ha fatto intendere, in più occasioni e a chiare lettere, di esserne profondamente attratta. Ecco allora che, in un amen, la voce di una possibile love story sbocciata tra le due personalità note si è diffusa a macchia d’olio. “Sono stata sedotta in maniera totale…”, confidava Alba dopo aver fatto la conoscenza del musicista…

La Parietti, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, ha spiegato in che modo è attratta da Bosso. E alla domanda diretta se ci fosse in corso una storia d’amore, ha risposto: “Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare.” Alba, quindi, ha proseguito: “Di un uomo così ci si può innamorare follemente, questo è un mio singolo giudizio, io mi innamoro spesso di ciò che mi emoziona”. Infine ha chiosato: “Posso innamorarmi di Bosso, di Camilleri, potrei innamorarmi di un ventenne come di un centenario se il suo pensiero riesce ad affascinarmi”.



Anche nella trasmissione Belve, Alba si è pronunciata sul particolare feeling condiviso con il compositore. “È stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile”, ha confidato. “È un grandissimo, immenso artista ed è un uomo che ha una capacità seduttiva immensa”, ha concluso la showgirl.

