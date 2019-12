Emma Watson oggi: cosa fa l’attrice e per chi batte il suo cuore

Emma Watson oggi è un’attrice affermata e quella che era la piccola Hermione di Harry Potter è diventata una trentenne che sa il fatto suo e che tiene molto alla sua indipendenza. Per chi batte il suo cuore? Chi condivide con lei il suo percorso di vita? L’attrice non ha mai parlato di una persona precisa ma a British Vogue ha sottolineato proprio di recente che non condivide l’idea secondo cui a 30 anni bisogna sistemarsi: “All’improvviso – queste le sue parole – mi sono resa conto che siamo circondate da un dannato afflusso di messaggi subliminali. Se non hai una casa, se non hai un marito, se non hai un bambino, e hai compiuto 30 anni, e non sei in una situazione incredibilmente sicura e stabile nella tua carriera, o stai ancora cercando di capire… c’è un’incredibile quantità di ansia”.

La Watson al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su una sua ipotetica relazione ma si è detta convinta che per star bene con gli altri bisogna star bene soprattutto con sé stessi: “È una buona cosa – queste le sue parole sempre a British Vogue a novembre 2019 – cercare attivamente di essere più consapevoli di se stessi, può anche prepararti alla prossima relazione”. Di recente l’attrice è stata avvistata con un ragazzo alla Gail’s Bakery a Londra: i due si sono anche baciati ma la stampa non ha ancora scoperto l’identità del fortunato. Di certo non si tratta di Tom Felton, Draco Malfoy di Harry Potter, con cui l’attrice si è fatta fotografare su Instagram ad agosto.

Messo da parte il gossip, vi ricordiamo che Emma oggi sta pubblicizzando Piccole donne, in cui interpreta il ruolo di Meg: l’attrice ha comunicato di aver nascosto 2000 copie del romanzo di Louisa May Alcott in 38 Paesi del mondo; i fortunati potranno tenerle senza dimenticare ovviamente di vedere il film a gennaio

(gossipetv.it)