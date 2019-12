Cecilia Rodriguez, esperienza da brividi in Montagna: “Mi hanno discriminata”

Cecilia Rodriguez sta passando le vacanze di Natale con il fidanzato in mezzo alla neve della Montagna, ma l’esperienza non è delle migliori.

La splendida Cecilia Rodriguez ha deciso di passare le vacanze di Natale lontano dalla sua famiglia, per stare insieme al suo fidanzato Ignazio Moser. La bella coppia ha scelto di fare una settimana bianca e dalle loro foto è possibile ammirare la maestosità del paesaggio montano innevato. Non tutto, però, sembra essere andato per il meglio in queste ore, la bella argentina infatti non è probabilmente abituata a stare all’aperto con un clima così rigido.

Se durante le vacanze estive, tra yatch e spiagge da sogno, Ceciu si è mostrata in diverse occasioni solare, divertita e divertente anche in mezzo ad un gruppo di soli uomini, con il freddo e la neve la situazione è leggermente meno confortevole. Ci informa di questo lei stessa attraverso alcune stories di Instagram in cui spiega il proprio disagio in quelle condizioni. In una addirittura confessa di aver avuto davvero paura. Cos’è che ha terrorizzato la sorellina di Belen?

A bordo di una teleferica, Cecilia si lascia andare ad uno sfogo: “Ragazzi ho paura, non so perché mi trovo qui. Mi hanno discriminata perché non ho gli sci. La situazione non mi piace per niente sono argentina e non sono abituata alla montagna e poi sto morendo dal freddo”. Insomma dopo l’impatto iniziale sulla neve, la paura di andare sugli sci e quella di prendere la teleferica hanno avuto il sopravvento, rovinando in parte l’esperienza vacanziera. Con il passare del tempo, però, Cecilia si è abituata. In un’altra stories infatti scrive: “Ormai avrete capito che ho paura, ma…”, lasciando intendere che affrontandola stava riuscendo a superarla.

(viaggienews.com)