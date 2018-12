Svaligiata la casa di Corona. E Fabrizio va su tutte le furie

Fabrizio Corona ha subito un furto in casa: a darne notizia proprio il re dei paparazzi che ha mostrato sui social la sua abitazione ridotta male. I colpevoli del reato hanno messo tutto sottosopra, devastando l’abitazione

Fabrizio Corona ha subito un furto in casa: a dare la notizia di quanto è accaduto è proprio il re dei paparazzi che ha mostrato sul suo profilo Instagram le immagini della sua abitazione mentre le Forze dell’Ordine facevano gli opportuni controlli.

I malviventi hanno creato una grande confusione: abiti e oggetti sono sparsi per il pavimento e Fabrizio è andato su tutte le furie: non è la prima volta che l’uomo si trova ad avere a che fare con questa situazione sgradevole e proprio per tale ragione si è mostrato esasperato dal fatto. I ladri hanno anche dato delle picconate, distruggendo quadri e pareti nel salone.

Corona ha dovuto più volte fronteggiare la brutta esperienza di un furto, ma stavolta al suo rientro nella casa completamente distrutta non era solo: con lui, oltre ad un amico c’era anche il figlio Carlos. Fabrizio senza mezze misure ha espresso il suo disappunto, come lui è solito fare:”Prima o poi mi faccio 30 di galera. A meno che la legge di Matteo Salvini non mi salvi”. L’ex re dei paparazzi si rivolge al Ministro degli Interni affinché faccia qualcosa per proteggere le case dall’ingresso di malviventi.

In ogni caso, l’atteggiamento di Corona è dettato da ciò che gli è capitato solo pochi mesi fa: alla fine dell’estate, Fabrizio ha ricevuto un’altra sgradevole visita in casa. In quel caso, l’ex re dei paparazzi si era mostrato innervosito e frustrato tanto da prendersela addirittura con Silvia Provvedi, dicendo ai microfoni di Verissimo di non essere mai stato innamorato della ragazza. Poi fu lui stesso a spiegare durante un’altra intervista rilasciata a Silvia Toffanin che il motivo della sua eccessiva irritabilità era legato al furto subito.

Adesso ci si chiede quale sarà la reazione dell’uomo: proprio alla vigili di Natale Corona si trova a dover rimettere in sesto la sua casa. Addirittura le immagini da lui postate mostrano che un malvivente ha consumato una bevanda e ha poi lasciato il contenitore vuoto abbandonato per terra. Una vera e propria violazione della sua identità, tanto che anche i regali di Natale sono stati aperti dai ladri: per Fabrizio si è tratta di un nuovo spiacevole episodio, che si spera possa non ripetersi più.

Francesca Ajello, il Giornale