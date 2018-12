C’è un vero e proprio mistero attorno al nuovo episodio di Black Mirror, serie tv di successo disponibile sul catalogo di Netflix.

In attesa della stagione 5 che è tutt’ora in fase di realizzazione, nelle ultime ore è trapelata in rete l’indiscrezione che, il prossimo 28 dicembre, verrà condiviso sul portale streaming un episodio speciale.

Con il titolo di Black Mirror: Bandersnatch, la celebre produzione di Netflix, che esplora il futuro imminente della nostra umanità sobillato dall’avanzare della tecnologia, potrebbe presentare al pubblico il primo episodio interattivo. Anche se la notizia è di dominio pubblico, da parte del colosso, non c’è nessuna comunicazione ufficiale. Nel catalogo appare solo il banner del film ma senza nessun dettaglio.

Secondo quello che si apprende dalle poche indiscrezioni, il film di Black Mirror, ha a disposizione ben 5 ore di girato, che verranno condensate nei canonici 90 minuti, ogni volta che lo spettatore deciderà che strada e plot narrativo far intraprendere alla storia. Il pubblico verrà messo di fronte ad un vero e proprio bivio, e sarà costretto a prendere una decisione su come proseguire la propria avventura all’interno di questa misteriosa storia fantasy. Al centro infatti si racconta la vicenda di un giovane programmatore che trasforma un romanzo di fantascienza in un videogioco. Molto presto preso la realtà e il mondo virtuale si fonderanno insieme. Il regista è David Slade, lo stesso che ha diretto il quinto episodio della stagione 4 di Black Mirror. Non resta che attendere il prossimo 28 Dicembre e capire se verrà scritta una nuova pagina della tv di oggi.

Carlo Lanna, Il Giornale