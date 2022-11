Vasco Rossi entusiasta per Albachiara tradotta in latino dagli studenti di un liceo.

Gli studenti di un liceo classico di Gela hanno tradotto in latino Albachiara, la hit di Vasco Rossi. L’idea è stata delle professoresse Oresti e Massaro e degli studenti del liceo Eschilo di Gela. Dopo aver tradotto la canzone, i ragazzi l’hanno cantata in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Quando il rocker ne è venuto a conoscenza (in queste ore), ha condiviso tutto il suo entusiasmo su Instagram.

“Respiras lente ne rumorem facias”, ecco l’intro della versione latina di Albachiara, la famosa hit di Vasco Rossi.

La traduzione in latino della canzone del rocker di Zocca è opera degli studenti di un liceo classico di Gela: l’idea è partita dalle professoresse Oresti e Massaro e dai loro studenti del liceo Eschilo, a Gela. Dopo aver tradotto la canzone, i ragazzi l’hanno cantata in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Quando Vasco ne è venuto a conoscenza (poche ore fa, come attesta il suo recente post sui social network, che potete guardare in fondo a questo articolo), ha condiviso tutto il suo entusiasmo su Instagram.

“Albachiara è stata tradotta e cantata in latino, diventando così parte del programma dell’anno scolastico del liceo classico Eschilo in Sicilia” ha scritto il musicista nella didascalia a corredo del suo post che mostra il filmato in cui gli studenti del liceo di Gela cantano il suo brano. “La prof. Oresti insieme alla sua collega Concetta Massaro hanno deciso di tradurre la canzone in latino”, aggiunge Vasco, riportando poi le parole delle insegnanti a cui si deve questa iniziativa molto originale e interessante. “Il latino è considerato una lingua morta, abbiamo voluto renderla viva, farla cantare dai ragazzi e appassionarli a questa lingua, avvicinandoli con una canzone del più grande rocker”, affermano le professoresse Oresti e Massaro.

“L’iniziativa del liceo di Gela potrebbe avere sviluppi anche nel modenese. Fantastico! Kom-plimenti!” conclude Vasco.

In fondo a questo articolo potete vedere il post condiviso poche ore fa da Vasco Rossi sul suo profilo di Instagram con il video degli studenti del liceo classico Eschilo di Gela.

LA MUSICA MODERNA PER AVVICINARE I RAGAZZI A UNA LINGUA ANTICA

Rendere la musica di oggi lo strumento per avvicinare i giovani a una lingua di ieri – anzi a una lingua dell’altro altro altro ieri – è senz’altro un’iniziativa molto interessante. Una singolare esperienza che, come lo stesso Vasco Rossi ha dichiarato, potrebbe non rivelarsi un esperimento isolato. Come il musicista ha annunciato online, l’iniziativa del liceo di Gela potrebbe avere sviluppi anche in altre parti d’Italia. Lui ha citato il modenese, tuttavia – visto l’entusiasmo e il successo che questa trovata sta riscuotendo in rete – è probabile che l’idea di tradurre in latino (e perché no, magari anche in greco antico) canzoni moderne diventi una tendenza delle scuole nostrane.

LE REAZIONI DEI FAN DI VASCO

Da quando Vasco Rossi ha condiviso sui social il video degli studenti del liceo classico di Gela, tantissimi commenti entusiastici si stanno stratificando sul suo profilo. I fan dell’artista chiamato dal suo seguito con il nomignolo Blasco hanno lodato l’iniziativa. Più che l’iniziativa, la maggior parte degli estimatori del rocker non hanno perso occasione per lodare il proprio beniamino… “Andrebbe inserita nelle scuole L’ora di Vasco!” e “È una cultura di un popolo… illumina il linguaggio e le parole” sono solo alcuni dei tantissimi commenti che il video dei ragazzi canterini e latinisti sta collezionando su Instagram. “È sempre la più bella, in qualsiasi lingua venga cantata”, si legge in un altro commento.