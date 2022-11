Beatrice Valli al gender reveal: la reazione di Marco Fantini

Annunciato sui social il sesso del loro quarto bebè: il futuro papà non nasconde un pizzico di delusione

Gender reveal party in famiglia per Beatrice Valli.

Insieme ai figli Alessandro, Bianca e Azzurra ha organizzato una bella sorpresa per il marito Marco Fantini. L’influencer è l’unica a sapere il sesso del bebè che aspetta e tra giochi, scherzi e false piste lo ha rivelato anche al marito e agli altri figli: è in arrivo un’altra femminuccia e il futuro papà non riesce a nascondere la delusione.

L’annuncio ufficiale

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno tenuto i follower sulle spine, iniziando a pubblicare spoiler sul gender reveal facendo attendere l’annuncio ufficiale. Alla fine hanno postato il video con i momenti clou. “In casa Vallini vince il Girl Power” c’è scritto a corredo del post. “E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno”, scherza la futura mamma.



Giochi e scherzi al gender reveal

Sono 20 giorni che Beatrice Valli custodisce il segreto sul sesso del nascituro. Marco Fantini desidera ardentemente un maschio e non ne fa mistero: anche l’outfit scelto per il gender reveal è tutto giocato sui toni dell’azzurro e del blu. Sua moglie lo fa penare, organizzando quattro giochi che portano soltanto a false piste. Le caselle da girare, i palloncini, i coriandoli e la torta non rivelano nulla… solo alla fine l’esplosione dell’ultimo grande pallone svela il mistero, facendo saltar fuori un paio di calzine rosa.

Un altro fiocco rosa

Sarà un’altra femmina ad aggiungersi alla famiglia, e Marco Fantini non riesce a nascondere la delusione. Dopo Bianca e Azzurra (5 e 2 anni) sperava in un fiocco azzurro per ristabilire gli equilibri. Lui e Alessandro (11 anni, nato da una precedente relazione di Beatrice Valli) resteranno in minoranza. Sua moglie si diverte a prenderlo in giro ma poi corregge il tiro: “Si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”.

Famiglia felice

Beatrice Valli e Marco Fantini con i piccoli di casa hanno annunciato la gravidanza a metà novembre, dopo che da alcune settimane si rincorrevano rumor sulla presunta dolce attesa dell’influencer. I follower, si sa, hanno l’occhio lungo e il pancino sotto gli abiti di Beatrice non era sfuggito a nessuno. I Vallini sono una delle coppie più amate dello showbiz e tante persone li seguono con affetto. Il matrimonio a Capri a maggio è stato seguito dalla loro grande famiglia social con curiosità, e anche l’arrivo della bambina a primavera sarà una gioia immensa per tutti.