Aurora Ramazzotti e l’incidente domestico nella vasca da bagno

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker racconta la disavventura con il gatto

Aurora Ramazzotti incinta intrattiene i follower con le sue “disavventure” quotidiane.

L’ultima in bagno alle prese con i gatti di famiglia un po’ birichini. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stava preparando una bella vasca piena d’acqua bollente, quando si è verificato l’incidente domestico. Sui social spiega l’accaduto: “Mi sono allontanata un secondo e ho sentito ‘Pluff’. Adesso non mi posso più far la vasca perché è piena di peli. Dopo un’ora che sono stata a riempirla è destino che non lo devo fare”.

Aurora Ramazzotti racconta l’avventura tragicomica che le è capitata in bagno. “Io ho una vasca che ha un po’ di problemi, perché la casa è nuova, vabbè e viene fuori solo acqua bollente. Quindi io per farmi la vasca ci metto un botto perché devo riempierla con una bacinella con l’acqua fredda per compensare l’ustione che ti prendi se usi solo l’acqua del rubinetto. Ero lì che facevo questo lavoro, una fatica, col gatto che stava lì in mezzo” dice la figlia di Eros e Michelle. Nelle Storie fotografa anche il bagno, sul bordo c’è appollaiato uno dei suoi due micioni. “Però lei è curiosa – continua riferendosi all’animale – Non pensavo si sarebbe buttata, dovrebbe avere paura dell’acqua. No, il mio no”. Le sequenze successive sono da ridere. Aurora Ramazzotti mostra la foto del gatto tutto bagnato con il pelo arruffato. Tiene tra le braccia, avvolto in un accappatoio, il suo felino e si scatta un selfie allo specchio. “Adesso non mi posso più far la vasca perché è piena di peli – ripete tra il divertito e il deluso – Dopo un’ora che sono stata a riempirla, è destino che non lo devo fare”.

Oltre all’amore per Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti adora anche due creaturine pelose che da qualche tempo sono entrate nella sua vita e condividono la casa con lei. Si tratta di Saba Miao, un esemplare rarissimo di persiano tabby, e Kida, un exotic shorthair tartarugato. Entrambi i gatti hanno un profilo social e sono conosciuti dai fan della influencer che li rende spesso protagonisti delle sue storie. Saba Miao è stata definita dalla sua padrona “la regina di Persia” per la sua vita agiata ed elegante. Si è conquistata anche la simpatia del pubblico grazie ai disastri che combina. Questa volta, però, interprete dell’incidente domestico è stata la “sorella” Kida. Sorniona e dallo sguardo furbo, la gattina è finita nella vasca in un secondo, infrangendo così il sogno di un bagno rilassante della sua padroncina.