Al “Grande Fratello Vip” Oriana scarica Antonino: “Mi ha rotto le…”

La venezuelana pare non volerlo conoscere più a fondo e anche l’hair-stylist non si sente compreso

Dentro la Casa del “Grande Fratello Vip” pare destinato a finire il flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

La bella venezuelana, infatti, ha confessato ad Antonella Fiordelisi di essere stufa delle continue ansie e dei problemi dell’hair-stylist. Per Antonino è lei che, non avendo figli, non riesce a comprendere le sue preoccupazioni di padre nell’affrontare una nuova relazione.

Antonino: “Devo pensare a mia figlia” – La passione tra Oriana e Antonino è bruciata in fretta, ma altrettanto velocemente potrebbe spegnersi. La bella venezuelana, infatti, è stanca delle preoccupazioni dell’hair-stylist e vorrebbe vivere il flirt senza troppi pensieri. Da parte suo Spinalbese non si sente capito da Oriana che, a differenza sua, non ha una figlia che la aspetta fuori dalla Casa. “Lei pensa, in realtà, che a me non interessa. Nella sua posizione, senza avere una figlia, anche io sarei diverso”, confida Antonino ad Antonella. Il concorrente è infatti consapevole che tutto ciò che accade al “Gf Vip” ricade sulla sua sfera privata e potrebbe intaccare altri aspetti della sua vita.

“Oriana è passata da cento a zero” – Negli ultimi giorni Oriana ha preso le distanza da lui e questa situazione fa soffrire Antonino. “È passata da cento a zero, come se avesse paura di parlare con me. Questo modo di fare così veloce mi irrita. È come se mi volesse, senza volermi conoscermi”, racconta alla Fiordelisi.

Spinalbese: “Pentito di Oriana” – Dentro la Casa la lontananza dalla figlia inizia a farsi sentire e Spinalbese prova a confidarsi con la venezuelana, trovando però un muro. “Io vivo solo quando c’è lei, il resto del tempo sopravvivo” dichiara Antonino con il cuore in mano. La replica di Oriana è impietosa “Non essere esagerato, nessun papà parla così”. “Col tempo capirai tu che è così” ribatte, convinto che la ragazza non possa comprenderlo non essendo ancora madre. Spinalbese si sfoga di nuovo con Antonella, che concorda con lui sul fatto che Oriana sia stata superficiale. “Lei dice che io sono esagerato e che sono drammatico. Sapendo questo mi pento”, ammette lui a malincuore.

Le scuse di Oriana – L’influencer, capito lo sbaglio, si scusa con Antonino e cerca di riavvicinarsi ma per lui è troppo tardi. “Delle volte avere tatto è una cosa ovvia, ci sono delle cose che sono naturali non è che te le devo insegnare io”, ribatte Spinalbese. La Marzoli cerca di giustificarsi con la sua poca padronanza dell’italiano, ma il coinquilino non ci sta: “Sono i modi. Qui si parla di superficialità e tatto, non c’entra nulla la lingua”.

I consigli di Charlie Gnocchi – La discussione manda in crisi Oriana, che si rifugia da Sarah Altobello e Charlie Gnocchi. Per loro adesso lei dovrebbe cambiare atteggiamento, facendogli sentire tutta la sua vicinanza e comprensione. “È un ragazzo che ha delle paure, le paure di un ragazzo che non ha ancora trovato la sua maturità e la sua pienezza. Te la devi far un po’ scivolare addosso, hai bisogno di resettare e di capire cosa lo fa stare male e cosa no”, le consiglia Charlie.