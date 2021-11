GF Vip, anticipazioni puntata di stasera: Delia Duran entra nella casa

Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di stasera: Delia Duran entra nella casa

Stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6 con la conduzione di Alfonso Signorini e la presenza delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che commenteranno le vicende dei gieffini che sono ancora all’interno della casa più spiata d’Italia. E a proposito di casa, questa sera, come già annunciato dal conduttore nella puntata scorsa, Delia Duran entrerà per avere un confronto con Alex Belli. Cosa succederà? Il loro matrimonio è destinato a chiudersi precocemente oppure troveranno un terreno comune in cui sotterrare l’ascia di guerra?https:

GF Vip anticipazioni: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Carmen Russo in nomination

Come di consueto nella puntata del venerdì Alfonso Signorini annuncia chi sarà eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip e questa settimana in nomination erano Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Chi sopravviverà dopo il televoto? C’è stata un po’ di maretta, come si suol dire, tra Katia e Miriana, mentre Sophie e Soleil continuano a dimorare sue due pianeti ben distinti.

Grande Fratello Vip 6, prossima settimana entrano nuovi concorrenti: anche Valeria Marini nella casa

Lunedì scorso al GF Vip 6 sono entrate Maria Monsé e Patrizia Pellegrino al fine di rinverdire un po’ le fila dei concorrenti; d’altronde il programma condotto da Alfonso Signorini deve durare fino a marzo 2022. Quindi lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti tra cui anche l’esplosiva Valeria Marini. Tutti i concorrenti che entreranno hanno avuto la loro esperienza nel reality show, segnale che ormai i vip che desiderano partecipare sono pochi, e che bisogna per forza di cose ripiegare su vecchi volti che il pubblico conosce molto bene.

