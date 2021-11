Flavia Vento e le chat con il finto Tom Cruise: “Mi ha illuso. Mi mandava canzoni d’amore e alla fine…”

Flavia Vento per alcuni mesi ha parlato con un finto Tom Cruise. La showgirl ha raccontato la sua disavvenuta in un post Instagram dove ha pubblicato anche uno screenshot della conversazione avuta con il Tom Cruise fake. Tom Cruise fake che alla fine le ha anche chiesto del denaro.

Flavia Vento e il Tom Cruise fake

Flavia Vento ha spiegato nel post che lei davvero credeva di star parlando con Tom Cruise: “Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole!”. Poi ha aggiunto: “Mi hai illusa, mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema!”.

L’ironia sui social

Lo sfogo di Flavia Vento come ovvio non è passato inosservato sui social dove in molti hanno ironizzato sul fattaccio. “Ma lo stupido – ha scritto un utente – non è lui ma tu che veramente hai pensato che potesse essere Tom Cruise…..Non so se ridere, o piangere perché tu hai più soldi di me”- E ancora: “Vabbè flavietta ma anche tu dormi però… wakeup!”. E un altro ancora “Comunque Tom mi ha detto la stessa cosa di te… Sei tu che l’hai illuso”. Niente da fare quindi. Tom Cruise al momento non sembra ancora interessato alla nostra Flavia Vento.

Blitzquotidiano.it