Christmas World all’Auditorium Parco della Musica

Il più grande evento natalizio in Italia atterra all’Auditorium Parco della Musica, location disegnata da Renzo Piano, nella quale verrà raccontato nei suoi 25.000 mq il Natale nel Mondo; enormi installazioni, market, cinema, pista di pattinaggio, spettacoli & happening porteranno l’incredulità negli occhi dei bambini e l’allegria in quelli dei più grandi.



Christmas World è la porta magica, attraverso la quale è possibile sentire lo spiriti natalizio: incontrare Babbo Natale nella Santa Claus Village insieme ai suoi assistenti Elfi; rivivere i ricordi natalizi grazie alla riproduzione dei monumenti iconici, ricreati artigianalmente da importanti scenografi del cinema; passeggiare nel cuore i Berlino; perdersi nel mercato di Londra; lasciarsi stravolgere dalla maga di Parigi ed arrivare a New York per volteggiare sulla tipica pista di pattinaggio sul ghiaccio.



Si tratta di una manifestazione esperenziale che celebra il Natale. Attraverso installazioni artistiche, prodotti tipici e spettacoli culturali in lingua originale, il visitatore potrà esplorare le tradizioni e peculiarità dei diversi Paesi.