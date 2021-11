Bryan Adams atterra a Milano e lo scoprono positivo al covid: «E’ la seconda volta che mi capita»

Bryan Adams di nuovo positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Un periodo poco fortunato per il cantante Bryan Adams che, una volta atterrato all’aeroporto milanese di Malpensa, è risultato nuovamente positivo all’analisi del tampone: «Quindi – ha scritto in un post sul social – Me ne vado in ospedale». E’ stato ricoverato in reparto al nosocomio di Busto Arsizio, in provincia di Varese.In tempi di Covid Bryan Adams non sembra essere fortunato, dato che nonostante sia regolarmente vaccinato è risultato positivo al virus per la seconda volta in un mese. Il cantante canadese l’ha scoperto dopo i controlli fatti all’aeroporto di Malpensa, dove è arrivato con un volo Emirates proveniente da New York che ha fatto scalo a Milano, prima di ripartire per Dubai.

Danilo Barbagallo, Leggo.it