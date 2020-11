Uomini e Donne, Cartasegna: bufera per le frasi su Maradona, cos’ha detto

L’ex tronista finisce al centro di una polemica a causa delle sue dichiarazioni riguardanti la morte del campione argentino, che ha sconvolto tutto il mondo

Marco Cartasegna finisce nella bufera a causa di alcune sue dichiarazioni sulla morte di Diego Armando Maradona. Ieri la notizia sul decesso del campione el Pibe de oro ha gettato un po’ tutti nello sconforto. Non solo il mondo legato al mondo del calcio, ma proprio tutti hanno espresso il loro dispiacere per la sua scomparsa. Oggi, però, si apre una vera e propria polemica sull’ex tronista di Uomini e Donne. Il suo commento sulla morte del campione argentino sta causando non pochi malumori sui social. Non è di certo la prima volta che Cartasegna esprime la sua opinione, finendo anche al centro delle bufere. E mentre l’Italia intera, in particolare i cittadini di Napoli, si uniscono per ricordare Maradona, Marco condivide un messaggio abbastanza forte. Scendendo nel dettaglio, ammette di non fregarsene molto della morte del noto calciatore argentino.

“Ho trovato la risposta ad una domanda che mi chiedevo da anni: cioè quanto il corpo umano possa resistere al devasto più totale di droga ecc… Ecco 60 anni è la risposta”, dichiara Cartasegna, attraverso alcuni video condivisi sulle Stories di Instagram. Gli utenti sui social attaccano duramente l’ex tronista per le parole che utilizza, in quanto in un momento così delicato potrebbe non essere carino fare determinate conclusioni. Ma i commenti di Cartasegna non si fermano qui. Infatti, Marco continua a spiegare il suo concetto e risponde a chi sta piangendo la morte di Maradona, pensando che questo 2020 abbia portato con sé non poche tragedie in tutto il mondo. A detta dell’ex tronista la colpa sarebbe esclusivamente della droga. Non è di certo un segreto: il colosso del calcio è stato spesso al centro delle notizie a causa dei suoi problemi con le sostanze stupefacenti e Marco sottolinea questo dettaglio.

In un momento come questo, in cui il mondo sta piangendo la scomparsa del calciatore, gli utenti sui social credono che Cartasegna non dovrebbe essere così indelicato. A questo punto, inevitabilmente, Marco finisce al centro di una bufera. Di fronte agli attacchi e alle polemiche, l’ex tronista non torna indietro, anzi, ribadisce il suo pensiero. In particolare, ci tiene a rispondere ai napoletani che, in queste ultime ore, gli stanno rivolgendo non pochi attacchi. Vuole far sapere loro che insultandolo non gli faranno cambiare idea o cancellare le sue Storie. Rivendica le sue dichiarazioni e non accetta il fatto che, secondo molti, dopo gli insulti dovrebbe fare un passo indietro. “Non accetto questo dinamiche, anche se magari ho sbagliato perché sono stato insensibile”, continua Marco. Ma non crede comunque di aver commesso un errore, in quanto è certo di fare ironia su una persona che “non è parente di nessuno di voi”.

Pertanto, Cartasegna non ritratta le sue dichiarazioni, ma resta fermo nella sua idea, sebbene sia ormai travolto dalle polemiche.

