Tutto pronto per la prima della Scala di Milano

“Sarà una serata molto particolare alla quale saranno presenti tutte le famiglie della Scala – ha spiegato – l’orchestra con Chailly, il coro, il balletto con la nostra étoile Roberto Bolle, tutti i dipendenti. C’è una lista straordinaria di interpreti. Lo ha detto Dominique Meyer, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala durante la conferenza stampa di presentazione della stagione inaugurale, il prossimo 7 dicembre. Come è ormai noto a Sant’Ambrogio per la prima volta non si alzerà il sipario su un’opera per le restrizioni anti contagio. “Abbiamo lanciato un appello a tutti i grandi cantanti del mondo – spiega -. Non possiamo fare sei ore di concerto quindi abbiamo dovuto limitarci. Ci sarà anche Placido Domingo, Roberto Alagna, Luca Salsi, Marina Rebecca,

Rosa Feola, Jonas Kaufmann, Vittorio Grigolo e Francesco Meli. E gli artisti del cast dell’opera ‘saltata’, la Lucia di lammermoor, come Lisette Oropesa e Juan Diego Florez. “Non un concerto tradizionale ma qualcosa di speciale che forse non si è mai vista e sarà mostrata per la prima è l’ultima volta. Vogliamo parlare dell’opera e della sua funzione nella società – spiega Meyer – . Non sarà un seguito di arie ma un racconto sull’opera con dei mezzi particolari”. Certamente “abbiamo un’anima musicale che è il nostro maestro Riccardo Chailly – continua – ma ho pensato ci volesse anche il supporto di una persona che sapesse spiegare e raccontare il percorso di questa serata. Per questo abbiamo chiesto a Davide Livermore” che si occuperà della regia.