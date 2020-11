Torino Film Festival, arriva l’omaggio a Franca Valeri

Un omaggio a Franca Valeri, attrice ed eclettica autrice di cinema e teatro, recentemente scomparsa. È il documentario “Zona Franca”, un inedito ritratto della “signora dello spettacolo” realizzato da Rai Teche e firmato da Steve Della Casa, presentato in anteprima mondiale nella sezione “Fuori concorso” del Torino Film Festival in streaming dalle 14.00 per 48 ore, giovedì 26 novembre per la stampa e venerdì 27 novembre per il pubblico.

Attingendo al prezioso archivio di performance artistiche di Franca Valeri, conservato nelle Teche Rai, il filmato propone una visione a tutto tondo di un’artista che ha segnato la storia del teatro e della televisione, grazie alla sua arguzia, alla sua ironia e ai suoi personaggi iconici, offrendo uno spaccato della società italiana dal dopoguerra a oggi. La Rai ha avuto da Franca Valeri un contributo straordinario: l’originalità delle sue partecipazioni, l’intelligenza con la quale ha raccontato i mutamenti di costume hanno creato, dalla radio alla tv, un nuovo linguaggio della comicità femminile. L’utilizzo di questo patrimonio audiovisivo è quindi indispensabile per rendere quest’opera ricca proprio come ricco è stato il contributo della Valeri allo spettacolo italiano.

“Lavorare sull’archivio Rai mi ha fornito ancora una volta l’opportunità di un viaggio fantastico nella cultura italiana e nel mondo dello spettacolo – dice Steve Della Casa – Con Franca Valeri non è necessario fare interviste, chiedere pareri, aggiungere commenti, inserire cartelli: Franca Valeri è unica, è inimitabile, è lo spettacolo al livello più alto e originale”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare come evento speciale al Torino Film Festival “Zona Franca”, il tributo di Rai Teche alla immensa Franca Valeri” – afferma il direttore di Rai Teche Maria Pia Ammirati, da pochi giorni passata a dirigere Rai Fiction. – “Con questo documentario, interamente realizzato con materiale del nostro archivio, prosegue il racconto dei grandi personaggi che hanno contraddistinto la storia del nostro paese, rendendo loro omaggio in occasione di anniversari speciali, come nel caso di Franca Valeri, scomparsa proprio nell’anno del suo centenario. Tali narrazioni traggono la loro particolare forza espressiva dalla potenza evocativa del frammento d’archivio, confermando quanto il patrimonio di Rai Teche sia materia produttiva viva con molte storie da raccontare, non solo replica, effetto nostalgia o curiosità, non memoria inerte ma elemento rigeneratore, che rielaborato, diventa un nuovo racconto.”