Toni Servillo, prima volta sul set con Silvio Orlando

Si gira in questi giorni nell’ex carcere San Sebastiano di Sassari il nuovo film di Leonardo di Costanzo, ancora senza titolo definitivo, che ha come protagonisti gli attori napoletani Toni Servillo e Silvio Orlando, per la prima volta insieme sul set.

Prodotto da Tempesta con Rai Cinema, il lungometraggio racconta la storia di alcuni agenti di polizia penitenziaria e di un piccolo gruppo di detenuti, gli ultimi rimasti nel penitenziario in dismissione e in attesa di essere trasferiti. Il film, distribuito da Vision Distribution, è sostenuto dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione: sarà totalmente ‘green’, dato che sul set Tempesta sta adottando EcoMuvi, l’unico disciplinare europeo di sostenibilità ambientale interamente certificabile per la produzione audiovisiva.