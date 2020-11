La rivolta che agita Camilla e tutta la Royal Family: la foto “boomerang”

Non è stato facile per Camilla di Cornovaglia, attuale moglie del Principe Carlo, trovare un posto nel cuore del popolo inglese e all’interno della royal family. La coppia da sempre è stata legata da un forte sentimento che, però, è stato malvisto dalla sovrana. Infatti, almeno all’inizio, Elisabetta non ha mai approvato che suo figlio si legasse a Camilla.

E il matrimonio con Lady D. avrebbe dovuto, in un certo qual modo, bilanciare gli equilibri. Ma il tempo non ha fatto altro che sedimentare l’amore tra Carlo e Camilla. I due ora sono felici, uniti in matrimonio e lei è stata eletta duchessa di Cornovaglia. Nel corso del tempo entrambi hanno faticato per trovare una stabilità e per farsi amare dal popolo inglese. Poi è arrivata la serie tv “The Crown” e tutto è andato in malora.

La serie di Netflix che racconta la vita segreti dei reali inglesi sta facendo molto discutere. La stagione 4, infatti, affronta temi ancora scottanti che ancora oggi fanno tremare l’opinione pubblica e la stessa casa reale. I nuovi episodi raccontano tra l’altro anche del matrimonio a tre tra Carlo, Diana e Camilla di Cornovaglia, mettendo in moto una lunga scia di polemiche nel mondo dei social. Proprio nel corso delle ultime ore, una foto di Camilla che è stata pubblicata sull’account Instagram ufficiale della famiglia reale, è stata invasa da commenti di odio contro l’attuale moglie del Principe Carlo. La foto in questione vede Camilla che annuncia i vincitori del 2020 Queen’s Commonwealth Essay e qui i detrattori si scatenano, spinti da quella rabbia scatenata proprio dalla serie tv Netflix. “Viva Diana” si legge tra i commenti. Poche parole appena che attirano ben 6 mila mi piace e che catalizzano l’attenzione su una ferita ancora non del tutto rimarginata. “In un mondo dove sono tutte Camille, siate tutte come Diana”, si legge ancora. “Diana Forever”, commenta un altro follower.

Ovviamente né i reali né tantomeno Camilla di Cornovaglia hanno risposto alle accuse, ma la notizia ha fatto comunque il giro del web ed è stata riportata da alcuni tabloid inglesi che hanno evidenziato i problemi ancora latenti. Pare che il popolo inglese sia ancora spaccato sulla questione di Lady D. Nonostante l’immagine di Camilla è stata riabilitata, c’è ancora chi non riesce proprio a digerire il legame tra i due. Un legame che avrebbe portato alla morte proprio della principessa triste. O almeno come riportano i giornali scandalistici.

Carlo Lanna, ilgiornale.it