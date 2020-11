Intervista a Rosalba, tra Bipolare e Angel: la generazione social alla conquista della musica

Rosalba ha 21 anni, è nata come youtuber, aprendosi poi anche a piattaforme come Instagram e TikTok e in pochi anni ha ampliato sempre più la sua fanbase che adesso conta oltre 6 milioni di persone. Nelle settimane scorse è uscito il suo primo al bum, “Angel”, in cui sono incluse anche due pezzi come “Teddy Bear” e “Bipolare” che l’hanno lanciata anche in questa nuova avventurosa con discreti risultati. In attesa di capire cosa succederà nel prossimo futuro, abbiamo chiesto alla creator napoletana come è nato l’amore per la musica e come ci si confronta con una fanbase così numerosa: “Sento che ogni cosa che faccio potrebbe vederla anche un bambino e loro non devono prendere un esempio sbagliato da quello che faccio, devono trovare qualcosa che le piacerebbe fare, un’ispirazione. Per questo cerco di far passare messaggi positivi”.





