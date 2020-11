Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: «È stata lei a non farmi entrare alla festa»

Francesca Cipriani torna parlare di Elisabetta Gregoraci, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Se in passato l’aveva accusata di averle “sottratto” la conduzione di un programma tv, stavolta il dito puntato è per via di una festa in cui l’ex Pupa non è stata fatta entrare. Francesca Cipriani infatti non sarebbe stata fatta entrare in



una festa che vedeva fra gli organizzatori proprio Elisabetta Gregoraci: “Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi – ha confidato in un’intervista a “Stop” – Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”.

In passato invece l’accusa era quello di averle “sottratto” la conduzione di “Made in Sud”, trasmissione che alla fine la Gregoraci ha condotto dal 2012 al 2017: “Una concorrente del Grande Fratello Vip di quest’anno – aveva spiegato l’ex Pupa su Rtl102.5 – lì dentro mi ha rubato il lavoro ed è Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni…».





Leggo.it