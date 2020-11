Emma Marrone non vuole figli ora: ‘Ma potrei congelare gli ovuli, assolutamente sì’

Emma Marrone non vuole figli ora. Intervistata da Il Messaggero, la cantante 36enne ammette per la prima volta che potrebbe congelare i suoi ovuli e decidere così liberamente quando diventare madre.

Non pensa a un figlio. Al quotidiano romano Emma spiega: “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?”’. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll.”

La bionda, giudice di X Factor 2020, chiarisce ulteriormente il suo pensiero su una eventuale gravidanza: “La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”. E’ una possibilità che non esclude affatto per se stessa. Quando le viene domandato se lo farebbe, replica: “Assolutamente sì”.

Single, non ha un uomini nella sua vita, la Marrone è convinta di spaventarli. “Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E’ brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”, dice ridendo.

In prima linea contro la discriminazione di genere, Emma ha lottato anche contro pregiudizi su di lei e ha li ha sconfitti: “Ero una bionda che aveva vinto un talent e quando parlavo la gente si chiedeva: ‘Ma cosa vuoi che ne capisca questa?’. Una donna può parlare di moda, vestiti o trucchi, ma guai ad affrontare temi più seri. Mi dicevano non durerai, dopo 10 anni eccomi qui”.

Gossip