Disney Plus, le nuove uscite di dicembre 2020

Tante le novità e ultime uscite nel catalogo della piattaforma streaming di Disney: tra i film il titolo più atteso è ovviamente Soul, che arriva direttamente online anziché al cinema, ma non dimentichiamo Mulan, per la prima volta disponibile senza sovrapprezzo. Fra le serie tv, segnaliamo il finale di stagione di The Mandalorian. Ecco tutte le novità di dicembre 2020 da vedere su Disney+ Italia.

Tante le novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney Plus per il mese di dicembre 2020. La piattaforma on demand disponibile in Italia dal 24 marzo scorso e che racchiude tra gli altri i contenuti Disney, Pixar, Marvel e LucasFilm regala un Natale emozionante con l’uscita di Soul, l’attesissimo gioiello animato Pixar che anziché uscire al cinema passa direttamente in streaming. Tra le nuove uscite di dicembre 2020, anche Mulan, per la prima volta gratis e il finale di stagione di The Mandalorian. Tra film di animazione, serie tv, documentari e film ecco le prossime uscite su Disney Plus Italia, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.

Partiamo con l’elenco dei film disponibili. Se Mulan è visibile senza il sovrapprezzo che aveva caratterizzato la prima uscita su Disney+ a settembre, Soul arriva invece dal giorno di Natale compreso nell’abbonamento, dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma. Sempre per il 25 dicembre, segnaliamo anche il corto Pixar Burrow, della serie Sparkshorts.

4 dicembre





Mulan (Film originale)

Fata madrina cercasi (Film originale)



11 dicembre

Safety: Sempre al tuo fianco (Film originale)

18 dicembre

Miraculous World: New York – Eroi Uniti

25 dicembre

Soul (Film originale)

Burrow (Film originale)

Per quanto riguarda le serie, arrivano gli ultimi tre episodi della serie italiana I Cavalieri di Castelcorvo (intitolati “Senza via d’uscita”, “La grotta della paura” e “Il cuore dei cavalieri”) e High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, episodio speciale della serie tv in attesa della seconda stagione. Si concluderà quindi la seconda stagione dell’amatissimo The Mandalorian, la serie di Dave Filoni e Jon Favreau ambientata nell’universo di Star Wars.

dicembre

I Cavalieri di Castelcorvo (serie tv originale)

11 dicembre

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale (serie tv originale)

18 dicembre

The Mandalorian – ultima puntata (serie tv originale)

Rapunzel – terza stagione (serie tv originale)

Dory e la sua fotografia subacquea (serie tv originale)

Per quanto riguarda i documentari, arrivano due prodotti: On Pointe – Sogni in ballo racconta una stagione nella School of American Ballet di New York, mentre Beyond the Clouds offre uno sguardo esclusivo alla produzione e a ciò che ha ispirato il film originale Disney+, Nuvole (sul musicista Zach Sobiech).

18 dicembre

On Pointe – Sogni in ballo

Beyond the Clouds

Valeria Morini, Tv.fanpage.it