Albano: “Loredana Lecciso? Compagna quasi perfetta”. E sotto le lenzuola…

Il cantante di Cellino San Marco è felice accanto alla soubrette pugliese, con la quale ha ritrovato un’intesa fisica e mentale

A volte le minestre riscaldate funzionano. Il ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso procede alla grande. Di nuovo insieme da circa un anno l’artista e l’ex giornalista sono più uniti e affiatati che mai. A venti anni dal primo incontro tra Albano e Loredana c’è ancora sintonia e complicità. E insieme stanno affrontando la difficile emergenza sanitaria: nella immensa tenuta di Cellino San Marco hanno trascorso il primo lockdown.

Alla vigilia di The Voice Senior, il nuovo programma che lo vede giurato con la figlia Jasmine, Albano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Intimità. Tra vecchi aneddoti e progetti futuri non sono mancate belle dichiarazioni nei confronti di Loredana, che ha inevitabilmente cambiato la vita di Carrisi:

Una lunga e intensa storia d’amore che non verrà però coronata dal matrimonio. Per l’ennesima volta Albano ha spiegato che non c’è bisogno di convolare a nozze per amarsi ogni giorno e mettere su famiglia. E poi entrambi hanno già dato con abiti nuziali e bomboniere. Carrisi è stato sposato per quasi trent’anni con Romina Power, la Lecciso è stata legata tre anni all’imprenditore Fabio Cazzato (dal quale ha avuto la primogenita Brigitta).

Del resto Albano e Loredana Lecciso saranno legati a vita dai loro splendidi figli: Jasmine, 19 anni, e Albano Junior, detto Bido, 18. Ma tra l’artista e la showgirl c’è anche tanta passione e intimità. Una situazione che non è cambiata con l’emergenza Coronavirus, a differenza di altre coppie come quella formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. I due hanno infatti ammesso di non fare più l’amore per paura del contagio.

Tutt’altra storia in casa Carrisi: di recente Loredana Lecciso ha confidato alla rivista Nuovo che nulla è cambiato con Albano sotto le lenzuola. Nonostante la pandemia i due – che vivono insieme – continuano ad amarsi come prima. “Viviamo come prima la nostra intimità”, ha assicurato la Lecciso.

Da qualche tempo, per il bene della sua famiglia, Loredana Lecciso ha fatto un passo indietro. La 48enne appare poco in televisione: ha deciso di dedicarsi di più alla sua vita privata, al suo compagno e ai suoi figli. Sono lontani i tempi in cui Loredana sgambettava sul bancone di Striscia la notizia ed era onnipresente sul piccolo schermo.

Oggi Loredana Lecciso è consapevole del grande amore che prova per Albano Carrisi e vuole proteggerlo e custodirlo nel migliore dei modi. Una scelta che il leone di Cellino San Marco ha apprezzato, felice di aver ritrovato questa giusta dose di serenità.

