Rete4, stasera nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”

Le casse vuote dell’Inps, come sprecano i soldi delle nostre pensioni e il “faccia a faccia” tra Mario Giordano e Vittorio Sgarbi dopo un anno in cui i due non si parlano sono al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro” in onda, stasera, in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata ci si interrogherà su “cosa si nasconde dietro le nostre bollette e come ci fanno pagare di più?” In studio, il commento di Gianluigi Paragone.

E ancora, si torna a parlare di Vitalizi, case e portaborse: chi vive a Palazzo Pitti e non paga praticamente nulla.

Infine le truffe dei finti maghi. Le telecamere della trasmissione hanno smascherato uno di loro e durante l’inchiesta, una nostra giornalista è stata minacciata da uno di questi sedicenti stregoni e mostreremo le immagini esclusive che la ritraggono costretta a chiudersi in auto insieme agli operatori.