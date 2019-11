Silvio Muccino lascia il cinema. E diventa falegname? E’ una bufala

L’ attore di Come te nessuno mai si è trasferito in Umbria e ha aperto un mobilificio. Di successo: i suoi prodotti realizzati artigianalmente sembra infatti che vadano a ruba. Peccato non sia vero.

Mentre il fratello Gabriele, inarrestabile, sarà di nuovo nelle sale il prossimo anno con il film Gli anni più belli, è girata su tutti i siti italiani la notizia che Silvio Muccino avrebbe deciso di dare l’addio al cinema. L’attore 37enne, che nel 1999 ha esordito sul grande schermo a soli 16 anni, diretto proprio dal fratello in Come te nessuno mai (con il quale, però, ormai i rapporti non sono esattamente idilliaci), si legge ovunque, ha mollato tutto e si è trasferito in Umbria per fare il falegname.

Secondo quanto riferisce il settimanale Chi, arrivato in Umbria Silvio si è dedicato anima e corpo alla sua passione, la falegnameria. E ha aperto un mobilificio: i suoi prodotti, realizzati artigianalmente, secondo la rivista, vanno a ruba.

Peccato sia falso. Come ci ha comunicatoua agenzia “CDA Studio Di Nardo”, Silvio Muccino: «Non si è mai ritirato dal Cinema, non ha aperto una falegnameria e sta valutando molti progetti cinematografici»

Silvio Muccino, che ha avuto grande successo anche come scrittore con il romanzo Quando eravamo eroi, uscito nel 2018, manca dal grande schermo dal 2017, quando recitò in The Place di Paolo Genovese. Ma non ha alcuna intenzione di darsi al legno.

Se fosse stato vero, Muccino non sarebbe stato il primo a dire addio in modo teatrale al mondo del cinema.

Di Harrison Ford carpentiere si conosce molto. Per esempio che prima di sfondare aveva lasciato la gavetta dei provini per diventare professionista a tempo pieno, fino a essere utilizzato da Francis Ford Coppola sul set. Mentre negli anni è emersa la passione per il tornio di William H. Macy, quella da ciabattino di Daniel Day-Lewis, e altri hobby di Tom Selleck e Mark Harmon. Attività parallele che, però, non hanno fatto perdere a nessuno la passione anche per il Grande Schermo.

