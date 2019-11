Selvaggia Roma interviene su Francesco e Antonella: “Manicomio…”

Pochi giorni fa si è aperto un nuovo capitolo della soap opera sentimentale targata Francesco Chiofalo – Antonella Fiordelisi: l’ex coppia non è più ex. Il personal trainer romano e la schermitrice salernitana sono tornati insieme, dopo un tira e molla, anche ‘social’, a tratti più che estenuante. Il ricongiungimento ha infine trovato coronamento ieri, a Live – Non è la d’Urso. E Selvaggia Roma? L’ex di Lenticchio, con il quale partecipò a Temptation Island, poteva far mancare il suo commento sulla vicenda? No. E Infatti è arrivato puntuale. Puntale è anche stato il sarcasmo con il quale la ragazza romana ha detto la sua. Nel frattempo, su Instagram, continuano a piovere ironie e critiche sulla ri-unione sentimentale di Chiofalo e Fiordelisi.

Antonella e Francesco a Live, Selvaggia ‘batte’ un colpo sul ritorno di fiamma

Selvaggia, nelle scorse ore, ha aperto alle ormai note domande dei fan tra le Stories Instagram. “Antonella e Francesco?”, ha incalzato un utente. “Non ricordo il numero del manicomio che sta a viale… Ma che devo dire, oggi è stata una bellissima giornata”, la sferzata sarcastica della Roma. Intanto in rete Chiofalo e la Fiordelisi continuano a essere abbondantemente chiacchierati. Peccato che siano molti coloro che fanno fatica a dare fiducia alla genuinità della love story. Chissà se la coppia riuscirà a far cambiare idea agli scettici.

Antonella a Live – Non è la d’Urso: “Sì, sono cornuta anche io. Ma Francesco mi ha giustificato questo tradimento”

“Sì, sono cornuta anche io. Ma Francesco mi ha giustificato questo tradimento, mi ha spiegato il motivo. All’inizio non pensava che io fossi davvero interessata a lui. Poi ha cambiato idea”, ha raccontato a Live-Non è la d’Urso Antonella che ha poi spiegato come Lenticchio l’ha riconquistata: “Ha preso una stanza in un bed and brekfast di Salerno, nella stessa via in cui abito io… L’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova”, ha concluso la schermitrice salernitana.

