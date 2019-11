Marco Columbro svela altri retroscena dello scontro avuto con la d’Urso

Marco Columbro: “Barbara mi ha aiutato? Come aiuto mi è sembrato maldestro”. Il conduttore svela altri retroscena sullo scontro avuto con la d’Urso

Marco Columbro torna a guidare un programma tv. Da stasera inizia la sua avventura in sella a GreenBiz (Canale 821 di si Sky, ore 20,45), una trasmissione dedicata ai protagonisti dell’ecosostenibilità dell’industria italiana. Il conduttore, nelle scorse ore, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove si è raccontato e dove è tornato a parlare anche degli attriti avuti di recente con Barbara d’Urso. Ricordiamo che solo qualche settimana fa, Columbro e la presentatrice napoletana sono stati protagonisti di un vivace botta e risposta a ‘Live’. Nel talk Marco ha perso la pazienza, dichiarando di non essere stato invitato per parlare “dei fatti suoi” privati, bensì per narrare della sua attività professionale odierna da albergatore.

Barbara d’Urso, Columbro torna all’attacco

“Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto”, racconta Columbro a proposito dell’ospitata a Live in cui ha avuto degli attriti con la d’Urso. “Arrivo in camerino – prosegue – ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore. Quello che è successo l’avete visto in onda. Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro”.

“Mediaset? Quando ho visto che non c’era più attenzione ho detto ‘festa finita’

A proposito della nuova avventura che lo attende alla guida di GreenBiz dichiara: “Sono felice perché i temi dell’economia ‘verde’ mi hanno sempre interessato. Anche l’albergo che ho in Toscana, in Val d’Orcia, l’ho fatto seguendo principi come la bioarchitettura, l’acqua dei pozzi depurata a osmosi inversa, cucina del territorio…” Spazio anche alla sua assenza televisiva: “Era il mio agente a bussare porte, o meglio, una porta sola: quella di Mediaset, dove sono sempre stato. E quando ho visto che non c’era più attenzione ho detto ‘festa finita’. Mi sono dedicato alla locanda”.

