Garrison a Vieni da me parla del difficile rapporto con il padre

Garrison Rochelle è tornato in tv. L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi si è raccontato a Vieni da me, il programma di Rai Uno di Caterina Balivo. Il coreografo ha parlato a lungo della sua carriera in Italia, iniziata a Fantastico grazie a Heather Parisi, ma soprattutto della sua infanzia. Vissuta in Texas, in campagna, tra tanti animali. Garrison, che oggi ha 64 anni, non ha nascosto il difficile rapporto che ha sempre avuto con il padre. Che non ha mai digerito la scelta del figlio di entrare nel mondo dello spettacolo anziché diventare un bravo commercialista. Dunque Garrison ha dovuto faticare molto per realizzare il suo sogno e far cambiare idea al genitore.

“Con mio padre non ho avuto un buon rapporto. Lui non era molto presente e non mi ha mai dato amore. Ma non è colpa sua: sua madre era finita in manicomio a 23 anni e lui ha dovuto crescere in fretta, suo padre è morto giovane. Ognuno ha l’infanzia che ha. Mio padre ha avuto quattro figli straordinari, ma lui non sapeva gestire il suo nucleo familiare”, ha confidato emozionato Garrison Rochelle a Caterina Balivo a Vieni da me. “Mio padre è stato bravo a diventare un grande uomo di business, faceva il commercialista. Ma in famiglia non era capace, non mi ha mai capito, non mi ha mai detto ti voglio bene”, ha aggiunto l’ex ballerino oggi coreografo e insegnante.

A differenza del padre Garrison ha sempre avuto un ottimo rapporto con la madre. “Ha dato a me e ai miei fratelli troppo amore, ha cercato di compensare la mancanza di nostro padre”, ha puntualizzato l’artista.

gossipetv.com