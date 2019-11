Andrea Ippoliti vuole tornare con Nathaly Caldonazzo? ‘Ora non ci sentiamo più, non vuole saperne di me ma spero di chiarire tutto…’

Andrea Ippoliti vuole tornare con Nathaly Caldonazzo? Forse… Il 47 romano sulle pagine di DiPiù fa il ‘mea culpa’, con la bella 50enne desidera chiarire, dopo la rottura tumultuosa dei due a Temptation Island Vip. Zoe Mallucci, la giovanissima tentatrice per cui pensava di aver perso la testa, è stata solo una piccola parentesi: i due non si frequentano più.

“Non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathaly. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età. Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathaly aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza”, spiega Andrea Ippoliti al settimanale.

“Questo non è stato giusto per Nathaly, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente – continua il commerciante – Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca. Non è stato giusto per i miei figli, perché da padre dovevo moderare i miei comportamenti, ma ero frastornato“.

E aggiunge: “Con Nathaly ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto”.

