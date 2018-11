Stasera, Rai1 trasmetterà “Che fuori tempo che fa”

Stasera alle 23:30 su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio. Ad aprire il programma la consueta copertina di Maurizio Crozza. Oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, in studio: l’attrice Anna Valle in teatro con la commedia “Cognate – cena di famiglia” e il pilota Giancarlo Fisichella nelle librerie con “Il profumo dell’asfalto” autobiografia scritta con il giornalista Carlo Baffi. Inoltre, Gigi e Andrea, attori che hanno fatto la storia della comicità italiana degli anni ’80 e ‘90, Patrizia Rossetti vincitrice dell’edizione di Pechino Express appena conclusasi su Rai 2 e Raul Cremona. Che Fuori Tempo che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che fuori tempo che fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Max Giammarrusti.