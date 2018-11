Notting Hill, la libreria che è stata set del film ora è location di matrimoni

La libreria situata nel cuore del quartiere londinese di Notting Hill, da set del film ora tempio dell’amore e dei matrimoni

Venti anni dopo dal suo arrivo nelle sale cinematografiche, Notting Hill, il film con Julia Roberts e Hugh Grant, è un must per gli amanti delle commedie romantiche. La libreria che fa da sfondo alla romantica storia d’amore tra l’attrice annoiata della vita e il timido librario occhialuto, ora è richiestissima come location per i matrimoni. Lo rivela un’inchiesta che è stata portata avanti dal Telegraph. Il magazine inglese afferma che, soprattutto in vista del ventennale di Notting Hill, la libreria più volte, è stata invasa da turisti, curiosi e da coppie che vogliono celebrare il loro amore in quel luogo così denso di significato. Il Notting Hill Book Shop, il Travel Book e co. del romanzo di Richard Curtis che ha poi ispirato il film, è una location molto richiesta per il prossimo anno. “Nel corso del tempo abbiamo conosciuto molte persone importanti” racconta James Malin, proprietario del book shop, “tanto è vero che cerchiamo di accontentare tutte le loro richieste” afferma. “Le coppie che si vogliono sposare qui arrivano da ogni parte del mondo. Da Australia, America, Cina e Giappone. Per molti è considerato un luogo magico, il tempio dell’amore.”Il proprietario racconta che una coppia di sposi in luna di miele, ad esempio, è tornata ad indossare i loro abiti da cerimonia pur di immortale il momento con una foto. “Non solo matrimoni ma anche strane e folli proposte di matrimonio. Un giovane ha nascosto in un libro di Harry Potter, l’anello di fidanzamento per la sua compagna. Mi diceva che voleva fare qualcosa di bello per la sua dolce metà” conclude.

Carlo Lanna. ilgiornale.it