Meghan Markle, le abitudini della duchessa: sveglia alle 5, mail a raffica…

Ultimamente sono uscite notizie poco lusinghiere su Meghan Markle. Qualcuno, addirittura, ipotizza che sia già finito l’idillio tra la moglie di Harry e duchessa di Sussex e i sudditi britannici dopo le ultime indiscrezioni fuoriuscite da Buckingham Palace.

Cosa è successo? Meghan sarebbe finita nel mirino di stampa e opinione pubblica per alcune spifferate di un insider alla testata britannica Daily Mail. I rapporti sarebbero tesissimi, riporta la fonte, ovviamente rimasta anonima, tra la duchessa e i suoi collaboratori e anche quelli con la cognata, Kate Middleton, non sarebbero proprio idilliaci. Nel dettaglio, pare che la Markle si svegli tutti i giorni alle 5 del mattino inondando di mail i collaboratori personali, con suggerimenti, idee e consigli su come modellare il suo ruolo a corte. Mail che, sempre stando al racconto dell’insider, arriverebbero anche sei o sette volte al giorno.

Anche per questa ragione, dunque, tre dei suoi collaboratori personali avrebbero rinunciato all’incarico dopo solo sei mesi di lavoro. E poi la questione Kate Middleton. Non è una novità che la loro presunta rivalità invada giornali e tabloid ma stavolta i rapporti sai sarebbero raffreddati al punto che i mariti, William e Harry, avrebbero deciso di dividere ufficialmente i loro appartamenti a Kensington Palace per evitare le tensioni.

blitzquotidiano.it