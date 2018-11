Domenica Live: parla Patrick Baldassari: “Valeria ha sacrificato ogni cosa per fare spettacolo”

Patrick Baldassari a Domenica Live racconta il suo punto di vista dopo la fine della love story con Valeria Marini

Intervenuto ieri pomeriggio a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Patrick Baldassari rompe il silenzio in merito alla sua relazione con Valeria Marini, naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

Baldassari si lascia andare ad alcune dichiarazioni malinconiche ma piuttosto pungenti nei riguardi della sua ex, ora legata a Ivan Gonzalez, tronista di Uomini e Donne.

“Non volevo partecipare al programma” rivela a Domenica Live, “è stata Valeria che mi ha convinto. Avevamo stretto un patto, di andare fino in fondo e non mancarci di rispetto” afferma, “ma i 17 video che ho visto parlano chiaramente” continua, “mi ha sorpreso ma in negativo.”

“Ha sacrificato il nostro rapporto per fare spettacolo. Un minuto prima mi ha abbracciato e mi ha detto di stare sereno e, un attimo dopo, si è gettata tra le braccia di un altro. Non è una donna matura, ha sfruttato il nostro rapporto per raggiungere i suoi scopi. Quel bacio con Ivan non è stata una provocazione” racconta Baldassari. “Io e Valeria non torneremo mai insieme, o almeno io non ho alcuna intenzione di farlo” afferma di nuovo. “Ci scriviamo, ci mandiamo qualche messaggio, tra di noi è restata solo una grande amicizia. L’amore è finito da tempo” e continua: “Lei si sente ferita ma non ha capito che quello ferito sono io” conclude Patrick Baldassari.

Carlo Lanna, il Giornale