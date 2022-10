Sanremo Giovani 2022, Amadeus ha scelto le canzoni e i 43 partecipanti: ecco chi sono

Con la diffusione dei nomi dei quarantatré selezionati per Sanremo Giovani 2022, l’edizione numero settantatré entra nel vivo

A poco più di tre mesi dall’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo è stato reso pubblico l’elenco degli artisti selezionati per Sanremo Giovani 2022. Tra i quarantatré nomi dei cantanti selezionati dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani, ci sono, dunque, i tre artisti che prenderanno parte alla gara finale coi Big.

LA SELEZIONE DI SANREMO GIOVANI 2022 RISTRETTA A 43 NOMI

Come da tradizione, la kermesse canora più rilevante del Belpaese inizia con diversi mesi di anticipo con i riflettori puntati sugli artisti emergenti che sperano di trovare nella competizione la giusta vetrina per il successo – come è accaduto per i tre fortunati giovani dell’edizione 2022, Tananai, Matteo Romano e Yuman.

Amadeus, che presiede la Commisione Musicale di Sanremo Giovani – e che aveva posticipato di due giorni la chiusura ufficiale delle selezioni per ragioni tecniche – non ha nascosto il suo entusiasmo nell’affermare che da questo momento la manifestazione inizia davvero.

Nello specifico, i selezionati dovranno esibirsi dal vivo sostenendo un’audizione a Roma il prossimo venerdì 4 novembre presso romanda della Rai di Via Asiago.

L’adesione alla selezione ha visto una massiccia partecipazione di nomi emergenti che hanno potuto iscriversi alla selezione a partire dallo scorso maggio. I selezionati di quest’anno sono quarantatré; per regolamento non possono essere meno di trenta.

I 43 ARTISTI: CHI SONO E COSA CANTERANNO

Nella selezione di Sanremo Giovani 2022 c’è una prevalenza di artisti provenienti dal Lazio (ben dieci), seguiti da quelli provenienti dalla Lombardia (cinque). I restanti provengono dal resto della penisola; alcuni sono nati all’estero.

Ecco l’elenco completo con i nomi dei selezionati in ordine alfabetico:

Aisha – DiscoBranda

Alfa – 5 minuti

Arms Around – Prenditi cura di me

Asteria – Profumo

Bais – Vuoto bestiale

BigMama – Malocchio

Calma – Sabato sera

Capitolo Zerø – Devi starmi lontano

Caterina – Causa Affetto

Collettivo – Parole di notte

Dag – Lacrime addosso

Enula – Questa terra (che rumore fa)

gIANMARIA – La città che odi

Giovanni Toscano – Arrogantissimo

Giuse The Lizia – Sincera

GrenBaud – Estraneo

Hal Quartièr – Aldilà

Iride & KTB – Alba

Kaze – Ultimo tango a Parigi

Klaus Noir – Mi fai sanguinare

Malvax – Semafori rossi

Maninni – Mille porte

Mida – Malditè

Nicol – Uguali

Nuvola – Come te

Obi – Educati a farci male

OLLY – L’anima balla

Pablo – Bilbao

Paulo – Ti odio (mi amor)

Réclame – Cena di famiglia

Samia – Tutto un fake

Sarai – Non mi piace

SECHI – Bugie nere

Senza cuore – 48H

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto voce

Simone Panetti – Una lettera alla paura

Sina – Coltello

Suicide Gvng – Morirei x te

TES – Tutti esageratamente Str0nzi – Giovani di mezza età

UNO – Se solo fossi di più

Will – Le cose più importanti

Yana C – Sola