Pinuccia non vuole rinunciare ad Alessandro, Maria De Filippi sbotta: “Rassegnati!”

La dama di Vigevano non accetta che il cavaliere voglia restare solo

Pinuccia non riesce a convincersi che Alessandro non la voglia. La dama si fa sempre più pressante nei confronti del cavaliere di “Uomini e Donne” e Maria De Filippi a un certo punto sbotta: “Rassegnati, vuole stare solo”.

Bastano poche parole per scatenare la dama: “Alessandro non esce, resta in hotel con gli amici”. Subito Pinuccia inizia a dire di sentirsi mortificata, ma Maria De Filippi perde la pazienza: “Pinuccia, non vuole venire né con te né con la signora, è più chiaro così? Non devi elemosinare una cena, non si fa né pietendola, né costringendo un uomo. Lo sfinisci e poi lui è buono come il pane e dice di sì. Ha 92 anni, ha il diritto di fare come vuole!”.

Niente da fare, Pinuccia non si arrende, tanto che alla fine Maria De FIlippi sbotta di nuovo: “Fai conto che sia gay che non gli piacciono le donne, ma vuoi capirlo che vuole stare da solo? In questo momento non vuole né te né Rosalia”.

Nessuno in studio crede che il capitolo sia chiuso e che in futuro Pinuccia lasci stare Alessandro.