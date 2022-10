Il fantasma di Lady Diana a Windsor, la camera di Charlotte è infestata

La sensitiva Jasmine Anderson ne è sicura: lo spirito della prima moglie di re Carlo III non ha mai abbandonato la tenuta e sta cercando di proteggere la sua nipotina

Il fantasma di Lady Diana aleggia ancora sulla corona britannica e non ha mai abbandonato Windsor.

Sarebbe tanto vero in senso figurato quanto in quello letterale, almeno secondo la sensitiva Jasmine Anderson, che è convinta anche che la principessa Charlotte riceva spesso le visite da parte della defunta nonna.

Il fantasma nella camera di Charlotte

La sensitiva Jasmine Anderson ha spiegato al tabloid Daily Stars che il fantasma di Lady Diana non ha mai lasciato i dintorni del castello. In particolare lo spirito della prima moglie di Re Carlo III sarebbe solito frequentare l’Adelaide cottage, dove risiedono i principi di Galles, e in particolare la camera da letto di Charlotte, secondogenita del principe William e di Kate Middleton. “Diana è sempre protettiva nei confronti dei bambini, compresi i suoi nipoti, ma in particolare Charlotte. C’è bisogno di protezione lì, ha qualcosa a che fare con le stanze della casa”, ha spiegato al tabloid. “Qualcosa è stato visto nella nursery”, ha aggiunto, dicendosi certa che la principessina abbia “doni psichici” e che in quei luoghi l’energia sia negativa.

Altri avvistamenti

Non è la prima volta che il fantasma di Lady Diana viene avvistato. Si pensa che sia proprio suo l’ectoplasma di donna, vestita sempre allo stesso modo e raccolta in preghiera in ginocchio, intercettato diverse volte vicino l’altare di St Mary The Virgin, la chiesa in cui riposano le salme di 19 generazioni degli Spencer e dove, secondo teorici e complottisti, sarebbero state segretamente nascoste le spoglie della principessa.

La morte di Lady Diana

Diana Spencer è morta 25 anni fa, nella notte del 31 agosto 1997, quando l’auto in cui viaggiava insieme a Dodi Al-Fayed si è schiantata contro il tunnel del Pont de l’Alma, a Parigi. La sua scomparsa improvvisa è stato uno shock non solo, come è ovvio, per la famiglia (i figli William e Harry avevano solo 15 e 12 anni) ma per il mondo intero. Il suo ricordo è indelebile e di certo non abbandonerà mai chi l’ha conosciuta e amata.