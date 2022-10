Freddie Mercury, la sua Rolls Royce all’asta per aiutare l’Ucraina

L’iconica Silver Shadow del 1974 di Freddie Mercury all’asta per l’Ucraina: venne acquistata dal cantante nel 1978

L’annuncio di una nuova asta a londra ha messo in fermento gli amanti della musica e quelli delle auto, in egual modo. Infatti, è stato rivelato che il prossimo 5 novembre si terrà a Londra un’asta benefica in cui l’oggetto principale all’incanto sarà una Rolls-Royce. Oltre che essere una macchina dal valore intrinseco elevatissimo, questo particolare esemplare vale ancora di più, in quanto si tratta della vettura che per tanti anni è appartenuta al divo del rock Freddie Mercury. Impossibile stabilire già da ora a quale valore potrà arrivare l’asta ma si tratta di una vendita che potrebbe superare i 100mila dollari. Il ricavato sarà destinato all’Ucraina, in particolare al Superhumans Center, che utilizzerà la somma per costruire un ospedale nella provincia di Leopoli.

LA ROLLS-ROYCE DI FREDDIE MERCURY

La macchina che verrà venduta all’asta è stata ereditata dalla sorella del divo al momento della sua morte e non è sicuramente una delle più rare o delle più esclusive del marchio britannico. Tuttavia, si tratta comunque di una Silver Shadow del 1974, un modello ormai d’epoca, che a prescindere dal suo proprietario ha comunque oggi un valore elevato. Certo, non capita tutti i giorni di poter mettere le mani su una vettura guidata da Freddie Mercury e questo è senz’altro un valore maggiorato. Come testimoniano alcuni documenti dell’epoca, negli anni Ottanta Freddie Mercury amava girare per Londra a bordo di questa vettura. Ovviamente, alla guida non c’era lui ma il suo autista ma questo non rende la macchina meno importante. Veniva utilizzata al frontman dei Queen soprattutto per raggiungere gli studi di registrazione.

LA STORIA DELLA MACCHINA DI FREDDIE MERCURY

I documenti della Rolls-Royce che verrà messa all’asta rivelano che l’auto è stata acquistata dalla Goose Productions Ltd, ossia la casa di produzione di Freddie Mercury, nel 1979. Ciò significa che il divo del rock non comprò la vettura di prima mano ma non ci sono informazioni sul precedente proprietario, quindi al momento non è dato sapere chi l’abbia posseduta prima di lui. La Rolls-Royce è verniciata con il caratteristico colore Silver Chalice e ha gli interni blu. Le quotazioni del veicolo sono comprese tra 20 e 30 mila sterline ma è ovvio che la vendita avverrà a un valore ben più alto.