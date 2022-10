Film stasera in TV da non perdere mercoledì 26 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 26 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Mortdecai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Johnny Depp in una commedia. Per azzerare i suoi debiti un mercante d’arte cerca di recuperare un dipinto trafugato.

Boy Girl – Questione di…sesso, ore 21:00 su Sky Cinema Family

A causa di un sortilegio, una secchiona e un vanesio studente si ritrovano l’una nel corpo dell’altro.

Un amore a 5 stelle, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Un uomo scambia una cameriera per una donna d’alta società: lei sta al gioco e iniziano a frequentarsi.

Gli sdraiati, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio Bisio in una commedia che racconta il rapporto conflittuale tra un padre e un figlio.

Maldamore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti in una commedia. Due mogli scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Addio Signor Haffmann, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Daniel Auteuil in una pellicola ambientata a Parigi durante l’occupazione nazista.

Tutto su mia madre, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pedro Almodovar dirige quello che probabilmente è il suo capolavoro, vincitore agli Oscar, ai Golden Globe e al Festival di Cannes.

Addio Signor Haffmann, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Daniel Auteuil in una pellicola ambientata a Parigi durante l’occupazione nazista.

Le apparenze, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

La vita di una coppia cambia quando lei si innamora dell’insegnante di suo figlio.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Antigang – Nell’ombra del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jean Reno e Caterina Murino in un film di azione. Una banda di poliziotti poco ortodossi dà la caccia a una banda di spietati killer.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Il mistero della casa del tempo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jack Black e Cate Blanchett in un fantasy per ragazzi. Un orfano si trova a fare i conti con una realtà inattesa.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

L’uomo del labirinto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Donato Carrisi dirige Toni Servillo e Dustin Hoffman in un film tratto da un suo omonimo romanzo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta, ore 21:20 su Rai 2

Denzel Washington in un action. Un ex agente della CIA fa da guardia del corpo a una bambina. Quando la piccola viene rapita esplode la sua ira vendicativa.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

070, ore 21:20 su Canale 5

Show in onore della carriera di Renato Zero, che da poco ha compiuto 70 anni.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ore 21:20 su Italia 1

Film solitario sulla villain DC Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie. Stavolta la ragazza dovrà fronteggiare Maschera Nera.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

X Factor 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famoso reality show musicale con Francesca Michielin alla conduzione e Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi come giudici.

Ma tu di che segno sei?, ore 21:25 su Nove

Un film basato sullo zodiaco nel quale i personaggi si incontrano tra gelosie, passioni amorose e vicende incredibili.