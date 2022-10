Diletta Leotta e Loris Karius, guarda le foto a Milano

Ecco le prove della relazione tra la conduttrice sportiva e il portiere

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti a Londra e si frequentano, ecco le prove che il portiere tedesco del Newcastle era a casa della conduttrice sportiva a Milano.

Il settimanale “Chi” ha sorpreso la coppia nel capoluogo meneghino rifugiarsi nel lussuoso appartamento di Diletta Leotta. Una passione travolgente che in poco tempo li ha completamente travolti. E del fidanzato della conduttrice, Giacomo Cavalli, è svanita ogni traccia.

Beccati a Milano a casa di lei

Diletta Leotta, 31 anni, e Loris Karius, 29, uno dei più belli del calcio mondiale, si sono conosciuti a Londra e da qualche settimana si seguono reciprocamente su Instagram. Domenica pomeriggio il portiere del Newscastle, che vanta un seguito social di 1,8 milioni di fan, ha seguito dalla panchina la partita del campionato inglese contro il Tottenham, poi è salito su un areo privato ed è volato a Milano da Diletta Leotta. I paparazzi lo hanno immortalato mentre entra nel portone dello stabile in cui vive la conduttrice, con un piccolo bagaglio in mano (per trascorrere la notte).

Di Giacomo Cavalli non c’è più traccia

Poco più di un mese fa Diletta Leotta era in Sicilia con Giacomo Cavalli per le nozze del fratello della conduttrice, Mirko Manola. Al braccio del giovane modello era arrivata alla funzione in chiesa dove ha fatto da testimone e poi al party non l’ha mollato un attimo concedendosi anche ai selfie di famiglia con il fidanzato. Nei profili social di Mirko Manola e della moglie Irene Simeone ci sono le foto del felice quartetto. Non c’è traccia di Giacomo Cavalli invece sul profilo della conduttrice che nel giorno del matrimonio del fratello ha postato un selfie con gli sposi eliminando il modello. Anche la foto di gruppo scattata durante il compleanno di un amico in cui tra gli altri compariva Giacomo Cavalli è sparita. Del fidanzato non c’è alcun ricordo. Tanto c’è voluto per uscire allo scoperto (a lungo sono stati paparazzati ma loro hanno sempre mantenuto il riserbo sulla loro storia), per poi nel giro di poche settimane lasciarsi senza lasciare prove.



Le storie d’amore di Loris Karius

Come Diletta Leotta (è stata fidanzata con Matteo Mammì, poi Daniele Scardina, Can Yaman e Giacomo Cavalli), anche Loris Karius ha avuto una vita sentimentale intensa. Lo sportivo bello e palestrato che sui social promuove un’alimentazione sana e una forma fisica curata ha avuto diverse storie d’amore con belle donne. E’ finito spesso anche sulle pagine di gossip per i suoi flirt e i suoi tradimenti, di cui il più noto è stato quello con Sophie Thomalla (flirt finito dopo che lui è stato beccato a baciare un’altra a Mykonos).