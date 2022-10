Ambra Angiolini ritrova Francesco Renga, riavvicinamento tra ex

Una giornata di coccole e relax con i figli Jolanda e Leonardo sul lago di Garda

Ambra Angiolini e Francesco Renga trascorrono uno splendido pomeriggio insieme in un parco divertimenti sul lago di Garda con i figli Jolanda, 18 anni, e Leonardo, 16.

Sono stati insieme dal 2004 al 2015, poi le loro strade si sono divise ma hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene dei loro ragazzi. Ora mostrano un affetto e una intimità che rivela come hanno saputo superare la separazione e ritrovarsi. Che ci sia anche un riavvicinamento amoroso?

Una giornata sulle giostre

Sorridenti, felici, abbracciati. Ambra Angiolini, 45 anni, e Francesco Renga, 54, posano per le foto di rito da pubblicare sui social come una coppia qualunque. Ma loro non stanno più insieme da diversi anni. Hanno due figli grandi e hanno ritrovato col tempo una serenità e un affetto invidiabili. Per una giornata al parco divertimento si lasciano andare alle tenerezze e alle risate coinvolgendo i loro figli Jolanda e Leonardo Renga. I ragazzi volano sulle montagne russe, i genitori si abbracciano mentre li osservano. Una giornata da vero “batticuore”.

Ambra e Renga, un amore senza fine

Che Francesco Renga fosse una persona insostituibile nella vita di Ambra Angiolini era chiaro. Di recente l’attrice in un’intervista a Vanity Fair di lui ha detto: “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”. Sono stati insieme 11 anni ma non si sono mai sposati. “Senza Ambra e i miei bambini morirei” diceva anni fa il cantautore. Vivevano lontani dalla mondanità custodendo al loro felicità di coppia a Brescia. Distanti dal gossip, hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita sentimentale fino alla separazione dolorosa nel 2015. Ma non si sono mai persi.



Francesco Renga e la storia con Diana Poloni

Francesco Renga, dopo l’addio ad Ambra Angiolini, ha ritrovato il sorriso con Diana Poloni. Hanno protetto la loro privacy per anni, poi sono usciti allo scoperto anche sui social. Il cantautore ha dedicato alla nuova fidanzata il brano “Aspetto che torni” che ha portato al Festival di Sanremo nel 2019.