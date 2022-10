Adele, il teaser del videoclip del nuovo singolo I Drink Wine

Adele ha scritto su Instagram: “Il video di I Drink Wine è il primo che ho girato per quest’album”

La cantautrice britannica è pronta al lancio del terzo brano estratto dall’ultimo album 30. Adele ha annunciato l’uscita del videoclip del singolo I Drink Wine in un post sul profilo Instagram che conta oltre cinquanta milioni di follower.

ADELE, IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM

Nel novembre del 2021 Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, ha fatto il suo atteso ritorno discografico a circa sei anni di distanza dall’uscita del precedente album 25.

30 è stato anticipato dal singolo Easy On Me che ha immediatamente scalato le classiche a livello mondiale vincendo anche la statuetta come Brit Award for British Single.

La cantante è ora pronta all’uscita di un altro brano, ovvero I Drink Wine. L’artista ha condiviso una breve anteprima del videoclip raccontando: “Il video di I Drink Wine è il primo che ho girato per quest’album”.

L’album 30 è stato trainato anche dal secondo singolo estratto, ovvero Oh My God, il cui videoclip ufficiale ha superato ottanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tra le canzoni più famose di Adele troviamo Chasing Pavements, Someone Like You, Set Fire To The Rain, Hello e Water Under The Bridge.