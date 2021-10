Tommaso Stanzani fa una rivelazione sul rapporto con Tommaso Zorzi

Nel corso della diretta del GF Vip Party Tommaso Stanzani racconta come vanno le cose con Tommaso Zorzi: poi la rivelazione sul loro rapporto

Il GF Vip Party regala sempre grandi spunti e ieri qualcuno ce l’ha fornito Tommaso Stanzani, il quale ha raccontato come vanno le cose tra lui e il fidanzato Tommaso Zorzi, per poi fare una rivelazione sul loro rapporto. A porgergli la domanda le due conduttrici Giulia Salemi e Gaia Zorzi, curiose di sapere così come tanti telespettatori.

Ma a fornire l’assist è stata proprio la sorella di Tommaso Zorzi, la quale ha ricordato una delle puntate precedenti in cui suo fratello ha raccontato come si sono conosciuti lui e Tommaso Stanzani. A quel punto Gaia ha domandato: “Ma è vero che tu non sapevi che Tommy avesse vinto il GF?”, così il ballerino ha risposto: “Allora io sapevo che lui aveva vinto, però non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Avevo visto la puntata finale. Non avevo la più pallida idea di chi fosse. Se avessi seguito il GF avrei fatto il tifo per lui? Dipende da come si è comportato in casa? Guarda se lui in casa si comporta come con me Team Zorzi, per forza”.

Ha detto Tommaso Stanzani. Gaia ha rivelato che in verità suo fratello quando sta insieme a Tommaso è davvero un’altra persona: “Sembra sedato. È un Tommaso diverso e più pacifico”, ha detto scherzando. Giulia Salemi ha poi voluto sapere come sta andando con Zorzi e Tommaso Stanzani non si è tirato indietro dal raccontare, facendo poi una rivelazione: “Sta andando bene. Adesso che sono molto spesso a Milano per lavoro sto qui da lui. Abbiamo iniziato questa convivenza e mi trovo molto bene. Cucina sempre, io sono negato ai fornelli. Lui è bravo. A parte che una volta ha fatto il minestrone e ho dovuto mangiarlo per una settimana intera, ma era buono. Poi è un maniaco del pulito”.

Ha proseguito nel suo racconto Tommaso Stanzani, che ha continuato a scherzare con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Ad aggiungersi alla chiacchierata, poco dopo, anche l’influencer…

