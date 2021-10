Imetec Bellissima torna a comunicare con Leo Burnett

Leo Burnett si aggiudica la gara Imetec Bellissima e firma il nuovo spot dedicato a Steam Elixir, la piastra professionale a vapore che non danneggia i capelli e può essere quindi usata tutti i giorni. Il concetto alla base della creatività è infatti “se i capelli potessero scegliere, sceglierebbero Bellissima Steam Elixir”.

Nello spot si vede una ragazza che si sveglia e improvvisamente i suoi capelli prendono vita e la trascinano fuori dalla stanza fino al bagno dove c’è la piastra Bellissima Steam Elixir, come a invitare la protagonista a utilizzarla. Lo spot di 20”, diretto da Ago Panini e prodotto da Indiana, sarà on air in TV e sul web in Italia, dal 24 ottobre e successivamente in Grecia e Spagna.